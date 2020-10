Neuer Anstrich für den Brexit

Zweieinhalb Monate vor dem endgültigen Austritt der Briten aus der Union ist die Zukunft ungeklärt. Die EU-27 bereiten sich in Brüssel auf alle Eventualitäten vor.

Brüssel. „Wenn es bis 15. Oktober keine Einigung über das künftige Verhältnis zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich gibt, beende ich die Verhandlungen“: Also sprach der britische Premierminister, Boris Johnson, vor einem Monat. Die Frist ist am Donnerstag verstrichen. Eine Einigung auf ein Handelsabkommen gibt es jedoch ebenso wenig wie Einvernehmen darüber, wie europäische Fischer künftig in britischen Gewässern auf Fang gehen. Und auch in den beiden weiteren der drei Schlüsselfragen, wie Dispute künftig behandelt werden und wie verhindert wird, dass die Briten vor den Toren der EU unfairen Wettbewerb betreiben, ist man keinen Yard weitergekommen.