Ein Immobilienmarkt im Ausnahmezustand

Die Mieten in der amerikanischen Metropole sind bekanntlich hoch, der Wettbewerb um Wohnungen stark. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie ist alles ganz anders.

Ausschnitt eines Telefonats zwischen Sulaiman Alkhaled, Mieter eines Zimmers in einer Fünfzimmerwohnung in Williamsburg, Brooklyn, und seinem Vermieter von Anfang September. Das gesamte Gespräch dauerte weniger als zwei Minuten.



Vermieter: „Hallo, ich rufe an, um zu fragen, ob Sie Ihren Mietvertrag erneuern wollen.”



Mieter: „Kommt drauf an. Können Sie die Miete reduzieren?”