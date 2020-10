FPÖ Burgenland: Norbert Hofer übergibt Vorsitz an Alexander Petschnig

Bundesparteichef Hofer will sich künftig ausschließlich auf die Bundespolitik konzentrieren.

FPÖ-Bundesparteichef Norbert Hofer übergibt seine Funktion als Landesparteiobmann in seinem Heimatbundesland, dem Burgenland, an seinen dortigen bisherigen Stellvertreter, Alexander Petschnig. Das gab die FPÖ am Donnerstagabend bekannt. "Ich habe der Landespartei die Starthilfe gegeben und die Entscheidung getroffen, mich voll und ganz auf die bundespolitischen Aufgaben zu konzentrieren", so Hofer via Pressemitteilung.

Es gebe im Burgenland "zweifellos eine große Chance, dass die Landespartei wieder zu alter Stärke erwächst", sagte Hofer. Der ehemalige Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat und Landtagsabgeordnete Petschnig war beim Landesparteitag der FPÖ Burgenland am 7. März von den Delegierten zum Landesparteiobmann-Stellvertreter gewählt worden. Ihm obliege die Aufgabe, die weiteren Weichenstellungen für die Landesgruppe vorzunehmen, erklärte nun Hofer. Das betreffe auch "die weitere Vorgangsweise rund um möglicherweise parteischädigendes Verhalten des ehemaligen Abgeordneten Manfred Haidinger", darüber werde der Landesparteivorstand beraten. Haidinger war beim Landesparteitag gegen Hofer zur Obmann-Wahl angetreten.

Im Rahmen der letzten Klausur des burgenländischen Landesparteivorstands am 2. und 3. Oktober sei es gelungen, auch für schwierige Problemstellungen Lösungsansätze zu finden. "Ich habe volles Vertrauen in die Landespartei, die mit Sicherheit die richtigen Entscheidungen treffen wird", erklärte Hofer. Die Landespartei habe sich seit der letzten Landtagswahl in den Umfragen "deutlich erholt" und sei zuletzt bei rund 14 Prozent gelegen, betonte der FPÖ-Bundesparteichef.

(APA)