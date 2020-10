Gegner der 380-kV-Freileitung beenden Hungerstreik

Grund für den Schritt sei, dass es noch im Oktober eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs über das Großprojekt geben soll.

Die Gegner der 380-kV-Freileitung in Salzburg

haben am Freitag nach mehr als fünf Wochen ihren Hungerstreik

am Mozartplatz in der Landeshauptstadt beendet. Grund für den

Schritt sei, dass die mit Spannung erwartete Entscheidung des

Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) über das Großprojekt noch im Oktober

vorliegen soll, teilte der Obmann des Vereins "Fairkabeln", Franz

Fuchsberger, mit. Das habe er gestern aus der Geschäftsstelle des

VwGH in Wien erfahren.

Plan sei es gewesen, so lange in den Hungerstreik zu treten, bis

die Bauarbeiten eingestellt werden oder das Urteil vorliegt. Mit der

bald zu erwartenden Erkenntnis des Höchstgerichts entfalle nun die

Grundlage für den Protest. Mit dem Streik wollten die

Freileitungsgegner auch auf das Vorgehen des Projektbetreibers

Austrian Power Grid (APG) beim Vorantreiben der Enteignungsprozesse,

der Waldrodungen und der Bauarbeiten trotz des Fehlens einer

letztinstanzlichen Gerichtsentscheidung hinweisen.

Allerdings ist der Baubescheid für das Projekt seit März 2019

rechtskräftig, das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat damals aber

eine Berufung vor dem VwGH ermöglicht. Die Anträge auf aufschiebende

Wirkung waren jedoch alle abgewiesen worden. Der Baustart ist im

Oktober 2019 erfolgt. Derzeit laufen die Arbeiten in allen

betroffenen Bezirken weiter, die ersten Masten stehen bereits.

Fuchsberger und seine Mitstreiter sprechen sich nicht gegen die

380-kV-Leitung an sich aus, sondern fordern ein Erdkabel. Sie hatten

in den vergangenen Wochen auch spekuliert, dass die Entscheidung des

VwGH schon gefallen sein könnte, aber noch nicht veröffentlicht

worden ist. In einem Schreiben an alle Landtagsabgeordneten Anfang

der Woche vermuteten sie, dass im Hintergrund Absprachen im Gange

seien könnten - etwa für eine Weiterführung des Projekts mittels

Änderungsbescheid.

Inhaltlich geht es bei den außerordentlichen Beschwerden etwa

darum, ob die Baumfällarbeiten für die Leitung rechtlich als

Rodungen gelten. Zugleich kritisierten die Projektgegner, dass vor

der erfolgten Umweltverträglichkeitsprüfung für die Salzburgleitung

keine Strategische Umweltprüfung (SUP) erfolgt sei. Die APG hatte

zuletzt aber wiederholt dargelegt, warum dies ihrer Ansicht nach

nicht notwendig gewesen sei.

Ob die VwGH-Entscheidung tatsächlich bis Ende Oktober fällt,

wollte der Sprecher des Verwaltungsgerichtshofs, Wolfgang Köller, am

Freitag gegenüber der APA nicht bestätigen. Der zuständige

fünfköpfige Richtersenat habe ihm lediglich angekündigt, dass der

Fall noch heuer entschieden werden dürfte. Gerüchte, dass das

Erkenntnis schon vorliegt, aber noch nicht publik gemacht wurde,

kommentiere er nicht.