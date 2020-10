Oberösterreich beschließt verpflichtende Registrierung in Gastronomie

Die Schutzbestimmungen in Alters- und Pflegeheimen sollen zudem erhöht werden.

Oberösterreich hat am Freitag wie erwartet die verpflichtende Gäste-Registrierung in der Gastronomie beschlossen. Zudem sollen die Schutzbestimmungen in Alters- und Pflegeheimen erhöht werden. Die am Dienstag in Kraft tretende Verordnung schreibt etwa das Tragen von Masken von Besuchern, Fiebermessen beim Eingang und Erfassung der Kontaktdaten vor.

Die Schulen in Oberösterreich bleiben unabhängig von der Ampelfarbe der Bezirke weiterhin gelb. In Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden wurde festgelegt, dass dies auch für die orangen Bezirke und das rote Wels gelte. Einerseits seien die Schulen aktuell nicht die Infektionsherde. Andererseits wollen man "Kindern und Jugendlichen Bildung so lange wie möglich in der Schule ermöglichen sowie die Eltern entlasten", teilte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) mit.

In Oberösterreich gab es von Donnerstag auf Freitag 238 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, mehr als in allen anderen Bundesländern. Auch Salzburg und Tirol haben zuletzt verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie beschlossen.

(APA)