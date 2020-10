In Hallein, Salzburg Stadt und Salzburg Land, St. Johann im Pongau, Innsbruck Stadt und Innsbruck Land, Schwaz, Landeck, Kufstein und Imst springt die Schulampel auf Orange.

In zehn Bezirken steht ab der kommenden Woche die Schulampel auf Orange. Betroffen sind Hallein, Salzburg Stadt und Salzburg Land, St. Johann im Pongau, Innsbruck Stadt und Innsbruck Land, Schwaz, Landeck, Kufstein und Imst, teilte das Bildungsministerium in einer Aussendung mit. Für Oberstufenklassen heißt das die Umstellung auf Schichtbetrieb oder Homeschooling.

"Diese Maßnahme bezieht sich ausschließlich auf die Sekundarstufe II", betonte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Alle sechs- bis 14-jährigen Kinder besuchten dagegen weiter den Präsenzunterricht an ihren Schulen. "Die Entscheidung, auf Distance Learning umzustellen, basiert auf aktuellen Zahlen über das Infektionsgeschehen sowie auf die Pendelverflechtung der Schüler und Schülerinnen mit angrenzenden Bezirken. Corona Ampel und schulische Entscheidungen sind daher nicht immer deckungsgleich." Prioritär seien für ihn Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit.

1400 positiv getestete Kinder und Jugendliche

In der vergangenen Woche wurden laut einer Aufstellung der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) knapp 1400 positiv getestete Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 19 Jahren verzeichnet. Die 214 positiven Sechs- bis Neunjährigen sowie die 495 Zehn- bis 14-Jährigen sind dabei durchgehend Schüler. Unter den 670 15- bis 19-Jährigen finden sich allerdings unter anderem auch Schulabbrecher, Präsenz- und Zivildiener oder Studenten. Insgesamt gibt es in Österreich rund 1,1 Mio. Schüler.

Ampelfarbe Orange heißt an den Schulen (neben allen Maßnahmen für die Farbe Gelb wie etwa die Maskenpflicht abseits der Klasse) für die Oberstufenklassen entweder Homeschooling oder zwei Arten des Schichtbetriebs. Bei der einen Variante können Klassen in zwei Gruppen geteilt werden, die täglich abwechselnd an der Schule bzw. zu Hause lernen. In der anderen können etwa nur einzelne Schüler, Teile von Klassen oder Schülergruppen anlassbezogen an die Schule geholt werden - etwa für fachpraktischen Unterricht, für Unterrichtsgegenstände, in denen eine Prüfung ansteht, oder nur Einstiegs- und Abschlussklassen. Die Entscheidung über die Art der Maßnahme liegt beim Schulstandort, bedarf aber der Zustimmung der jeweiligen Bildungsdirektion.

