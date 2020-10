In stillgelegten Minen tickt eine Zeitbombe

Bergbauabfälle verursachen immer wieder Umweltkatastrophen. Erst danach werden viele Standorte saniert. Eine Wiener Forschungsgruppe untersucht, was an unbeachteten stillgelegten Minen geschieht.

Lange Zeit wurden auf dem Fußballplatz einer Schule im nordmazedonischen Lojane die Linien und Markierungen mit einem orangefarbenen Pulver gezogen. Es stammte von einem nahe gelegenen Hügel. Das feinkörnige Pulver wirbelt in der trockenen und pflanzenarmen Landschaft im Wind herum und zerstreut sich in alle Richtungen. Es löst sich im Wasser des Flusses auf, bildet Sedimente oder dringt über die bewässerten Felder direkt in die Nahrungskette ein.