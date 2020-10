Mehr verstehen als „nur Bahnhof“

An unübersichtlichen Verkehrsknoten ist schnelle Information wichtig. Wiener Forschende entwerfen digitale Ansprechpartner und neue Infosysteme für heimische Bahnhöfe.

„Wir gestalten eine Familie an Informationselementen“, erzählt Helmut Schrom-Feiertag vom AIT Center for Technology Experience. Der große Bruder in dieser Familie ist eine zwei Meter hohe Stele, die wie ein Pfeiler mit Display eine Fernwirkung auf die Menschen am Bahnhof hat. Der mittlere Bruder ragt mit seinem Touchscreen nicht über die Köpfe hinaus, liefert aber bei Fragen schnell Antworten. Und als mobiles „Baby“ können Nachrichten und Wegbeschreibungen an die Smartphones und Tablets der Bahnkunden geschickt werden.