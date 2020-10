Meine Afghanen: Wie das Jahr 2015 mein Leben veränderte

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Darko Vojinovic / AP / picturede

Zwei wunderbare afghanische Söhne hat mir die Flüchtlingskrise beschert. Sie und ihre Freunde sind ein Gewinn für unser Land. Warum mir in Erinnerung an die Ereignisse von damals trotzdem nicht wohl ist.

Frustriert von Monaten des untätigen Herumhängens in diversen Asylunterkünften kam Aziz (sein Name ist wie alle anderen in diesem Text geändert) Anfang 2016 in seinem holprigen Englisch mit einer drängenden Frage zu mir: ob er wohl in fünf Jahren hier in Wien mit einer kleinen Familie in einem Häuschen leben und ein Auto besitzen werde? – Das sei etwas zu optimistisch gedacht, antwortete ich vorsichtig. Zuerst solle er die Schule abschließen und einen guten Beruf erlernen. Dann müsse er fleißig arbeiten und sparen, denn Häuser und Wohnungen seien teuer in Wien. Die Antwort gefiel ihm nicht.