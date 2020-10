Blick von außen

Neulich im Wiener Rathaus. Im Büro eines Stadtrats leicht aufgekratzte Stimmung.

Der Sekretär: Schau dir das an: Kuchl – ein Wahnsinn!

Der Stadtrat: Is ja unfassbar! Was für a Bundesland? Lass mi raten? Salzburg – oder? Und von wem regiert?

Der Sekretär: Türkis!

Der Stadtrat: Bürgermeister?

Der Sekretär: Türkis! Oder Schwarz. Aber egal, Hauptsache ÖVP. Weitere Fragen?

Der Stadtrat: Keine.

Der Sekretär: Sollen wir eine Aussendung . . .

Der Stadtrat: Na, lass ma's einfach wirken. Die Wahl hamma eh schon g'wonnen.

Der Sekretär: Passt.

Der Stadtrat: Und wie geht's uns so?

Der Sekretär: Geht so. Aber wir sind ja auch eine Millionenstadt.

Der Stadtrat: Völlig richtig. Eine Millionenstadt. Andere Frage: Wie weit ist dieser Rot-Pink-Bledsinn jetzt eigentlich schon gediehen? Hörst du was?

Der Sekretär: Sagen wir es so: Noch sind die Grünen nicht ganz dort, wo wir sie haben wollen. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.10.2020)