Seit 2017 ist der Wertekurs für Menschen mit positivem Asylbescheid verpflichtend. 35.000 haben ihn bisher absolviert. Nun soll er ausgebaut werden.

Wien. Die Dependance des Österreichischen Integrationsfonds in der Landstraßer Hauptstraße beim Rochusmarkt im 3. Wiener Bezirk: Auf dem Weg in den Wertekurs geht es die Stiegen hinauf in den ersten Stock, vorbei an einem Wartezimmer, in dem ein großer Bildschirm angebracht ist.