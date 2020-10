Frankreich: Lehrer wegen Mohammed-Karikaturen enthauptet?

Polizei am Freitagabend in der Nähe des Tatortes.

Ein Lehrer wurde in einem Pariser Vorort auf offener Straße ermordet. Er hatte im Unterreich die Mohammed-Karikaturen aus der Satirezeitung „Charlie Hebdo“ gezeigt.

Er wollte seinen Schülern die Grundlagen von Meinungs- und Pressefreiheit vermitteln. Doch der Versuch des Geschichtslehrers Samuel P. an der Mittelschule Bois d'Aulne in Conflans-Saint-Honorine, einem Vorort im Nordwesten von Paris, endete mit seinem Tod. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sprach von einem „islamistischen Terroranschlag“. Bei einer kurzen Rede an der Schule versicherte er: „No passaràn!“ – Sie werden nicht durchkommen. Die religiösen Fanatiker dürften die Nation nicht spalten. Frankreich werde gegen „Aufklärungsfeindlichkeit“ und der damit einhergehenden Gewalt zusammenstehen.

Die brutale Tat vom Freitag wühlt in jenen Wunden, die in der Pariser Bevölkerung seit dem Anschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ 2015 nicht heilen wollen. Erneut steht ein Mord im Zusammenhang mit einer Kontroverse zur Meinungsfreiheit. Während viele auch diesmal auf die Straße gehen, um ihre Solidarität mit dem Opfer zu bekunden, und für aufklärerische Ideale eintreten, treibt der radikale Islamismus eine immer tiefere Kluft in die Bevölkerung.

Der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Jugendlicher, wurde von der Polizei dank Hinweisen von Anrainern kurz nach dem Mord gestellt. Da er die Beamten mit einem blutigen Küchenmesser bedrohte und angriff, streckten diese ihn mit mehreren Schüssen nieder. Er war auf der Stelle tot. Bevor er aufgegriffen wurde, hatte er noch Zeit, sich auf Twitter mit seiner fürchterlichen Bluttat zu brüsten und ein makabres Foto zu publizieren: Darauf war zu sehen, dass er sein Opfer in der Manier einer islamistischen Exekution enthauptet hatte. Aufgrund dieser Ausgangslage gingen die Behörden von Beginn an von einem terroristischen Verbrechen aus, die Antiterrorbrigade wurde mit den Ermittlungen vor Ort beauftragt.

Das Opfer ist ein 47-jähriger Geschichtslehrer, der in dieser Mittelschule seit mehreren Jahren unterrichtet hat. Kürzlich hatte er dem Lehrplan folgend in zwei Klassen das Thema Presse- und Meinungsfreiheit angeschnitten. Dabei zeigte er seinen Schülern unter anderem eine Mohammed-Karikatur. Da er sich offenbar bewusst war, dass dies einige der gläubigen Jugendlichen in ihren religiösen Gefühlen schockieren könnte, stellte er den Muslimen unter ihnen frei, das Klassenzimmer kurz zu verlassen. Trotzdem waren einige muslimische Schüler und erst recht ihre Eltern empört über diese „Provokation“ im Stil der Satirezeitung „Charlie Hebdo“. Sie protestierten bei der Schulleitung und forderten angeblich nicht nur eine Entschuldigung, sondern sogar die Versetzung von P., der wiederum hoffte, mit einer Aussprache die Sache beilegen zu können.

Angeheizte Stimmung

Die durch Gerüchte angeheizte Polemik gegen den Lehrer wegen der „Blasphemie an der Schule“ breitete sich rasch im gesamten Quartier aus. Da er deswegen Drohungen erhielt, reichte Samuel P. zuletzt sogar eine Klage ein.

Der mutmaßliche Mörder ist ein 2002 in Moskau geborener Tschetschene. Er war, wie die Polizei in Erfahrung brachte, weder ein Schüler noch sonst in einem Kontakt mit dem Lehrer. In der Nacht auf Samstag wurden insgesamt neun Personen festgenommen. Unter ihnen befinden sich Angehörige und Bekannte des Attentäters sowie Eltern von Schülern. Mit ihrer Befragung will die Polizei mehr über die Person des mutmaßlichen Mörders und seine Motive erfahren, aber auch prüfen, ob es eine Beihilfe gegeben hat oder ob jemand den jungen Mann zu seiner Tat angestiftet hat. Der 18-Jährige war jedenfalls der Polizei nur wegen kleinerer Delikte, nicht aber wegen einer islamistischen Radikalisierung bekannt. Bei der Konfrontation mit den Sicherheitsbeamten soll er „Allahu akbar“ gerufen haben.

Schockierend ist es für viele Franzosen, dass zum wiederholten Mal die umstrittenen Mohammed-Karikaturen, die ursprünglich in einer dänischen Zeitung erschienen sind, im Brennpunkt einer Bluttat stehen. Im Jänner 2015 hatten zwei mit al-Qaida liierte Terroristen die Redaktion von „Charlie Hebdo“ gestürmt, dort elf Menschen getötet und auf der Flucht noch einen Polizisten erschossen. Am 25. September dieses Jahres, aus Anlass der Gerichtsverhandlung gegen ihre mutmaßlichen Komplizen, hatte ein junger Pakistaner vor den ehemaligen Büros der Zeitung an der Rue Nicolas Appert im 11. Arrondissement von Paris zwei Beschäftigte einer Produktionsgesellschaft mit einem Fleischerbeil schwer verletzt. Er wusste nicht, dass „Charlie Hebdo“ längst umgezogen war.

Religiöse Intoleranz

Besonders betroffen von diesem neuen Attentat im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit in Frankreich zeigten sich zahlreiche Lehrer und Lehrerinnen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit auch in bestimmten anderen Gesellschaftsfragen (zum Beispiel Sexualität, Gleichberechtigung der Geschlechter, Schwangerschaftsabbruch) immer häufiger mit religiöser Intoleranz konfrontiert sind.

Erziehungsminister Jean-Michel Blanquer sprach ihnen in einer ersten Reaktion Mut zu: „Die Republik ist mit dieser niederträchtigen Ermordung eines Lehrers gefordert. Unsere unerschütterliche Einheit ist die einzige Antwort auf den monströsen islamistischen Terror.“