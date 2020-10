Wegen Mohammed-Karikaturen brutal enthauptet?

Polizei am Freitagabend in der Nähe des Tatortes.

Bei Paris wurde ein Mann auf offener Straße enthauptet. Offenbar handelt es sich bei dem Opfer um einen Lehrer, der seinen Schülern die umstrittenen Mohammed-Karikaturen von „Charlie Hebdo“ gezeigt hatte.

Eine schreckliche Bluttat in einem Pariser Vorort könnte womöglich einen indirekten Zusammenhang mit dem laufenden Prozess gegen mutmaßliche Komplizen des Angriffs auf die „Charlie-Hebdo“-Redaktion haben. Gegen 17 Uhr entdeckte die Kriminalpolizei in Eragny im Nordwesten der französischen Hauptstadt auf der Straße einen Mann mit einem blutigen Küchenmesser. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde er gestellt. Auf die Aufforderung der Polizei hin, seine Stichwaffe auf den Boden zu legen, habe der Mann aggressiv reagiert und die Beamten bedroht. Diese hätten ihn daraufhin niedergeschossen. Kurz darauf wurde er für tot erklärt.



Nicht weit entfernt davon, vor einer Schule, machten die Polizisten einen fürchterlichen Fund: Laut Berichten von „Le Parisien“ lag am Boden die Leiche eines „Enthaupteten“. Beim Opfer soll es sich um einen Geschichtslehrer handeln, der in einer Schule neben dem Tatort arbeitet. Er soll kürzlich im Unterricht eine Debatte zum Thema Meinungsfreiheit organisiert haben, und dazu habe er unter anderem auch die umstrittenen Mohammed-Karikaturen gezeigt, die in der Satirezeitung „Charlie Hebdo“ erschienen waren und die ihr den Zorn fanatischer Islamisten zugezogen hatten.

Wegen dieser selben Karikaturen hatten im Januar 2015 die Brüder Kouachi die Redaktion von „Charlie Hebdo“ attackiert und elf Menschen getötet. Zum Beginn der Gerichtsverhandlung gegen ihre mutmaßliche Helfer hatte am 25. September ein junger Pakistaner vor den ehemaligen Büros der Zeitung an der Rue Nicolas Appert im 11. Arrondissement von Paris zwei Beschäftigte einer Produktionsgesellschaft mit einem Fleischerbeil schwer verletzt. Er wurde später festgenommen.

Aufgrund dieser Umstände ist am Freitagabend die Antiterror-Brigade mit der Aufklärung beauftragt worden. Über die Identität des mutmaßlichen Täters wurde zunächst nichts gesagt. „Le Parisien“ berichtet aber, es handle sich um den Vater eines Schülers. Noch war nicht bekannt, ob er eventuell eine schriftliche oder per Video aufgezeichnete Erklärung hinterlassen hat. Präsident Emmanuel Macron begab sich noch am Abend in die Krisenzelle des Innenministeriums.