(c) imago images/Agentur 54 Grad (54� / Felix Koenig via www.imago-images.de)

Falsche Zahlen seien an Medien herangetragen worden, erklärt der Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker. Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Königsberger-Ludwig warnt vor einer „Verunsicherung der Bevölkerung“.

In Österreich soll es einen neuen Höchststand bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus geben: 2317 Fälle seien von Freitag auf Samstag verzeichnet worden, berichteten „Kurier“ und „Krone“. Am Vortag waren 1163 Neuinfektionen verzeichnet worden. Der sprunghafte Anstieg soll zustande gekommen sein, weil Wien und Niederösterreich Fälle nachmeldeten.

Allerdings sind die kolportierten Zahlen mit Vorsicht zu genießen: Im Fall von Wien dürften zunächst unbereinigte Rohdaten veröffentlicht worden sein, auch Niederösterreich ortet eine Diskrepanz. Das Innenministerium hat mit Stand Samstagmittag noch keine offiziellen Zahlen veröffentlicht.

599 Neuinfektionen in Wien

Die am Vormittag kolportierten Zahlen sorgten in Wien und Niederösterreich jedenfalls für Ärger. Wien habe 599 neue Infektionen registriert, wie der Krisenstab mitteilte. Zunächst war eine deutlich höhere Zahl - nämlich mehr als 800 neue Fälle - medial berichtet worden. Dabei dürfte es sich um Rohdaten gehandelt haben, die etwa noch nicht um Mehrfachnennungen bereinigt gewesen seien, teilte der Krisenstab mit. Ein Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) sprach via Twitter sogar von "glatter Lüge". Er wisse, dass diese Zahlen aktiv an Medien herangetragen worden seien, beklagte er - wobei er nicht anführte, von wem. Hier werde bewusst mit Ängsten der Menschen Politik gemacht, kritisierte der Sprecher.

Auch Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) machte auf eine Diskrepanz zwischen Corona-Neuinfektionszahlen des Landessanitätsstabs und den von Medien kolportierten Daten des Bundes aufmerksam. Via Pressesprecher kritisierte sie "die Darstellung der Zahlen aus dem Innen- und Gesundheitsministerium". So meldete am Samstag der Sanitätsstab des Landes 225 Neuinfektionen, die Bundesbehörden den Berichten zufolge 411.

„Ärgernis, das zur Verunsicherung der Bevölkerung beiträgt"

Der extreme Unterschied in der Darstellung der Zahlen sei ein "Ärgernis, das zur Verunsicherung der Bevölkerung beiträgt", so der Sprecher der Landesrätin. Der Landessanitätsstab Niederösterreich melde täglich um 8 Uhr die korrekten Zahlen nach Wien weiter. Wie der Bund dann zu den jeweils unterschiedlichen Zahlen komme, sei zwar zum Teil durch unterschiedliche Einmeldungen der einzelnen Teststationen erklärbar, aber insgesamt "schwer nachvollziehbar".

(Red./APA)