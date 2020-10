In Wien fehlen viele Lehrstellen

Besonders schwer tun sich auch in der Krise Junge mit schlechten Noten und schlechtem Deutsch.

Während in den Bundesländern, vor allem im Westen Österreichs, viele Betriebe Lehrlinge suchen, gibt es in Wien eine große Lücke. Im September zählte das Arbeitsmarktservice (AMS) 451 sofort verfügbare Lehrstellen in der Bundeshauptstadt. Darauf kamen 3463 Menschen, die eine Lehrstelle suchten und diese sofort antreten könnten. Oft scheiterte es an den Ansprüchen: So suchten 78 Junge in Wien eine Lehrstelle als Kosmetikerin, es wurden aber nur drei Plätze in dem Bereich angeboten.