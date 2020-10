Highlights: Klein, aber real

Die Münchner Highlights hat sich zu einer Präsenzveranstaltung entschieden. Das nützt auch der Linzer Kunsthandel Freller.

Normalerweise wird München im Oktober zur Kunststadt. Dann buhlen drei Messen um die Gunst von Sammlern. Heuer hat sich nur die Highlights Internationale Kunstmesse München dazu entschieden, eine Präsenzveranstaltung zu machen. Für das Team um Messeleiterin Juana Schwan war es seit Monaten klar, dass man mit der diesjährigen Ausgabe ein positives Zeichen für die Kultur, den Kunsthandel und auch den Standort München setzen müsse. Allerdings musste die Messe den Standort wechseln. Statt wie üblich in einem Zelt im Kaiserhof, findet die Messe heuer vom 22. bis 25. Oktober in den Bronzesälen der Münchner Residenz statt. Dank eines ausgeklügelten Sicherheitskonzepts soll dem Kunstgenuss nichts im Wege stehen. Digitale Unterstützung holt sich die Messe zum ersten Mal bei der Internetplattform Artsy, die vom 14. Oktober bis 8. November einen großen Teil der Exponate in einem Viewingroom präsentiert. Erfreulich ist auch, dass die sonst eher zugeknöpfte Branche im Internet zu vielen Werken auch den Preis bekannt gibt.