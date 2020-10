Der mehrere Milliarden Euro teure Schmäh mit dem Ökostrom

Durch das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz werden wir nur auf dem Papier klimaneutral. In der Realität gefährdet es die Versorgung und erzeugt neue Probleme.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

In den Achtzigerjahren haben sie gegen Atomkraftwerke und Hainburg demonstriert. Heute sind ihre Nachfahren an den Schalthebeln der Macht, und die wollen sie nützen. Es soll ein großer Wurf der Grünen werden, das „Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“ (EAG). In wenigen Tagen läuft die Begutachtungsfrist aus, mit 2021 soll es in Kraft treten.