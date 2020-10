Judo-Staatsmeisterin trotz Kreuzbandriss

Altmeisterin Sabrina Filzmoser meldete sich nach der schweren Knieverletzung eindrucksvoll zurück.

Die 40-jährige Sabrina Filzmoser hat nur 52 Tage nach einem im rechten Knie erlittenen Kreuzbandriss bei den Staatsmeisterschaften in Oberwart ihren 14. Titel gewonnen. Dabei gelang die entscheidende Wertung im Finale der Klasse bis 57 kg gegen Lisa Grabner sogar mit dem rechten Bein. Als nächstes tritt sie beim Grand Slam in Budapest an. Filzmoser hatte sich nach der Verletzung gegen eine Operation entschieden, ihr großes Ziel sind die Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

(APA)