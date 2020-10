Nächste Goldmedaille für Österreichs Mountainbiker

Junioren-Weltmeisterin Mona Mitterwallner sicherte sich auch EM-Gold.

Die Tirolerin Mountainbikerin Mona Mitterwallner hat zehn Tage nach dem WM-Titel in der Juniorinnen-Klasse auch bei der EM Gold geholt. Auch in Monte Tamaro war die 18-Jährige am Sonntag im Cross-Country-Rennen eine Klasse für sich und gewann 2:36 Minuten vor Olivia Onesti (FRA) und 3:07 Min. vor Puck Pieterse (NED).

In der U23-Klasse wurde Corina Druml beim erneuten Sieg von Weltmeisterin Loana Lecomte (FRA) Elfte. Die Ex-Junioren-Weltmeisterin Laura Stigger, die die Heim-WM in Leogang wegen einer Erkrankung verpasst hatte, kam nicht ins Ziel.

(APA)