Kontrollen und Anzeigen in illegalen Party-„Hotspots“

Noch immer sorgen Partys und Sperrstunden-Verstöße für Probleme, am Wochenende gab es neuerlich zahlreiche Kontrollen – und Anzeigen.

Wien. Gut acht Monate sind es nun schon, da die Pandemie weitgehend auf der ganzen Welt das Leben beherrscht. Vieles ist nun, erst recht seit die Zahlen wieder drastisch steigen, nicht mehr möglich – Partys zum Beispiel. Aber hinter vielen Clubtüren, auch in Wien, scheint es eine Art Parallelwelt zu geben, Orte, an denen man von diesem Virus nie gehört hat, was sich dort abspielt, das wird online, in Instagram-Stories oder Facebook-Videos, unverhohlen zur Schau gestellt: Disco-Gängerinnen in enger Umarmung, tanzend, feiernd, es gibt Livemusik, Drinks werden mit Sprühfontänen serviert, es gibt Kunstnebel, Champagnerflaschen werden herumgereicht, mitunter regnet es Glitzerkonfettis auf eine tanzende Menge, Disco-Szenen, als wäre nie etwas gewesen?