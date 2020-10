Die Regierung hat bundesweite Verschärfungen verkündet. Professionelle Veranstaltungen dürfen nur noch mit zugewiesenen Sitzplätzen und einer Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung stattfinden, Speisen und Getränke gibt es nicht.

Seit Wochen steigen die Coronavirus-Zahlen, am Samstag wurde ein neuer Höchstwert bei den Neuinfektionen verzeichnet, erstmals seit dem Frühling ist mit Kuchl in Salzburg wieder eine Gemeinde unter vollständiger Quarantäne.

Die Situation zwingt die Regierung zum Handeln. Nach einer Videokonferenz mit den Landeshauptleuten hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag – gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer - bundesweite Verschärfungen verkündet:

So werden im private Treffen im öffentlichen Raum ab Freitag, 0:00 Uhr massiv eingeschränkt:

Bei privaten Zusammenkünften dürfen sich Indoor nur noch maximal sechs (erwachsene) Personen treffen, Outdoor maximal zwölf Personen.

Das gelte „überall“, so Bundeskanzler Kurz, „im Restaurant, beim Yoga-Kurs, in der Tanzschule, bei der Geburtstagsfeier, bei der Hochzeit, in Vereinslokalitäten.“ Outdoor muss die Zwölf-Personen-Beschränkung etwa auch bei einer Wanderung eingehalten werden. Eine Ausnahme gibt es lediglich für Begräbnisse. Auch berufliche Tätigkeiten sind ausgenommen.

In privaten Wohnräumlichkeiten könne dies natürlich nicht überprüft - oder gestraft - werden, allerdings gebe es hier die „dringende Empfehlung“, auch hier diese Regel einzuhalten, sagte Kurz.





könne dies natürlich nicht überprüft - oder gestraft - werden, allerdings gebe es hier die „dringende Empfehlung“, auch hier diese Regel einzuhalten, sagte Kurz. Für den aktiven Sport gilt die Personenbeschränkung nicht, so Sportminister Kogler. Hier dürfen weiterhin so viele teilnehmen, die für eine Ausübung nötig sind. Ein Beispiel: Outdoor-Fußball mit zweimal elf Personen ist erlaubt. Auch im Schwimmbad sind mehr Menschen erlaubt, bei einem Kurs allerdings nur sechs Personen.





gilt die Personenbeschränkung nicht, so Sportminister Kogler. Hier dürfen weiterhin so viele teilnehmen, die für eine Ausübung nötig sind. Ein Beispiel: Outdoor-Fußball mit zweimal elf Personen ist erlaubt. Auch im Schwimmbad sind mehr Menschen erlaubt, bei einem Kurs allerdings nur sechs Personen. „Professionelle Veranstaltungen“ sind nur noch mit zugewiesenen Sitzplätzen und einer Mund-Nasen-Schutz-Pflicht während der gesamten Veranstaltung erlaubt. Auch hier wird die Personenzahl eingeschränkt: Outdoor sind 1500 Personen erlaubt, Indoor 1000 Personen. Speisen und Getränke dürfen nicht mehr verabreicht werden.

Weitere Maßnahmen können wie auch bisher auf regionaler Ebene beschlossen werden, sagt Kurz: Das gelte etwa für eine vorverlegte Sperrstunde, ein ortsgebundenes Alkoholverbot, Einschränkungen im Bildungsbereich oder regionale Quarantänemaßnahmen.

Kurz pocht auf Eigenverantwortung

„Wir erleben alle gemeinsam das, was für den Herbst zu erwarten war. Die zweite Welle breitet sich in Europa aus“, rechtfertigte Kurz die neuen Maßnahmen. Das Wachstum sei exponentiell – auch in Österreich. So haben sich die Neuinfektionszahlen in den letzten drei Wochen verdoppelt, gehe das so weiter, stehe man im Dezember bei „6000 Neuinfizierten pro Tag.“

Das Wichtigste sei somit weiterhin das eigene Verhalten, sagt Kurz. Die nächsten Monate würden ein "rot-weiß-roter Kraftakt". Viele würden bereits ihren Beitrag leisten. „Aber einige ignorieren die Maßnahmen und verursachen einen großen Teil des Schadens.“ Dafür habe Kurz kein Verständnis. Kurz hatte sich schon am Sonntag mit einem Facebook-Video an die Bevölkerung gewandt und eingemahnt, private Zusammenkünfte zu reduzieren und Partys zu unterlassen.

1121 Neuinfektionen

Auch Gesundheitsminister Anschober schlug in dieselbe Kerbe: „Die Pandemie ist kein Tsunami, es ist kein Schicksal“, sagt Anschober. „Wir haben es in der Hand“. Schon mit einem Drittel weniger Kontakte verringere man das Ansteckungsrisiko auf die Hälfte. Auch die anderen Maßnahmen, Abstand halten, Hände waschen, „auch das ist nicht schwer.“ Zudem rief Anschober auf, nun doch noch die „Stopp-Corona-App“ zu installieren.

Am Montag wurden Anschober zufolge 1121 Neuinfektionen und 798 Neugenesene gemeldet. 799 Personen befinden sich in Spitälern, 145 davon in der Intensivstation.

Face Shields (noch) nicht verboten

Im Vorfeld war spekuliert worden, dass auch Face Shields verboten werden sollen. Deren Schutzfunktion würde derzeit in einer Studie geprüft, meinte Anschober, danach werde es entsprechende Konsequenzen geben. Er verwies aber auf die „dringende Empfehlung des Gesundheitsministeriums", geschlossene Masken zu verwenden. Man gehe davon aus, dass der Schutzeffekt hier wesentlich größer sei.

Innenminister Nehammer rief dazu auf, die Vorschriften einzuhalten: „Es geht darum, die Infektionsketten zu brechen.“ Die Polizei würde hier „auf die Bevölkerung aufpassen", und dabei die „3D-Strategie“ anwenden: „Dialog, Deeskalation, aber wenn es nötig ist, Durchgreifen.“

(red.)