Vienna Ramen Joint: Nur Suppe im Kopf

Zwei „Ramen Heads“ über ihr Winter-Pop-up „Vienna Ramen Joint“ am Salzgries – und was es zur perfekten Brühe so braucht.

Es braucht nicht viel, nur ein paar Sätze, ein gegenseitiges Beschnüffeln, ein Sich-Wiederfinden, und schon kann man sagen, ob das Gegenüber zu den Eingeweihten zählt. Kemal Kara jedenfalls gehört dazu. Und Igor Kuznetsov auch. Die beiden haben sich auf die liebevolle Bezeichnung „Ramen Heads“ geeinigt, um ihren Fetisch für die japanische Kultsuppe zu benennen. Um die vielseitige, intensive Brühe hat sich eine Community gebildet, die genau Bescheid weiß, wo in Europa die besten Ramenläden und wo in Japan die besten Ramenschulen zu finden sind. Natürlich weiß man um die gröberen und feineren Unterschiede zwischen Shoyu-, Miso-, Shio- und Tonkotsu-Ramen, nennt Zutaten und Macharten ganz selbstverständlich bei ihren japanischen Namen. Wie eine Suppe — so laut sie auch geschlürft wird und so wohl sie auch bekommt — so viel Aufmerksamkeit erregt, lässt Außenstehende ganz in Manga-Manier dann doch manchmal mit in der Luft hängenden Fragezeichen zurück.