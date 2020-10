Tom Van Der Borght gewinnt Hyères-Modepreis

Etienne Tordoir/Courtesy of the Hyères International Festival of Fashion and Photography

Der 42-jährige belgische Designer konnte den Hauptpreis des Hyères International Festival of Fashion and Photography für sich entscheiden.

Nachdem die 35. Ausgabe des Modepreises Hyères International Festival of Fashion and Photography aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben wurde, verkündete die Jury rund um Designer Jonathan Anderson am Sonntag die Gewinner.

Mit dem 42-jährigen Tom Van Der Borght, der den Première Vision Grand Prize erhielt, wurde mit der Tradition gebrochen, vor allem Nachwuchstalente zu fördern. Denn der belgische Designer gründete sein eigenes Label bereits 2013, als er seine Ausbildung an der Modeschule Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas beendete.

Der Designer beeindruckte die Jury mit seiner opulenten Männermode, in der grelle Farben, psychedelische Grafiken und Texturen aufeinander treffen.

"In diesem Moment, in dem wir uns befinden, glauben wir als Jury, dass es darum geht, dieses neue Jahrzehnt mit Neuheit und der Idee der Originalität zu beginnen. Es geht nicht darum, etwas für seinen automatisch kommerziellen Sinn zu suchen“, so Jonathan Anderson. Und weiter: "Es geht um die Schönheit der Mode, um die Handarbeit, die Technik und das Risiko."

Der Première Vision Grand Prize ist mit 20.000 Euro dotiert. Außerdem wird der Designer die Möglichkeit erhalten, ein Spezialprojekt mit einem Chanel-Atelier zu realisieren. Van Der Borght, der auch das Publikumsvotum für sich entschieden hat, wird bei der nächsten Fashion Week in Berlin seine Mode präsentieren und darf auch das Swarovski-Hauptquartier in Tirol besuchen.

(chrile)