Tanzbodenfeger aus dem Weinviertel

Kerniger Ska und satte Polkabeats versetzt mit geschmeidigem Reggae: Das ist der Sound von Skolka. Am Freitag, 23.10., kommt die neueste Single der Band heraus: „Kia vor deine Tia"

Sie haben im Weizenfeld ein Kinderzimmer aufgebaut, mit Retro­tapeten, Festnetztelefon, Spielen, alten Fotos und Fanta aus 80er-Jahre-Flaschen. „Domois, wia ma Kinder woan“ ist der jüngste Streich der Weinviertler Crossover-Band Skolka, die Single kam Ende August heraus, Otto Jaus ist als Überraschungsgast mit an Bord. „A Hittn zum Verstecken, der Kopf voll Fantasie“ . . . Erinnerungen an die Kindheit werden zu groovigen Beats heraufbeschworen. Und die Kindheit haben sie gemeinsam, die acht Musiker von Skolka und der Sänger und Kabarettist Otto Jaus (der sonst mit Paul Pizzera als Duo auftritt). Sie alle sind im Weinviertel groß geworden, der Dialekt ist zu einem Markenzeichen von Skolka geworden. Seit 2008/09 musizieren Judith Frank (Gesang), Thomas Rieder (Gitarre/ Gesang), Raffael Schimpf (Bass), Gerald Schwent (Schlagzeug), Christoph Schödl (Posaune/Gesang), Roman Leisser (Posaune), Christoph Nadler (Trompete) und Bernd Treimer (Trompete) als Band miteinander, anfangs als Coverband und mit englischen Liedern.

Tanzbar. Viel experimentiert wurde in frühen Jahren, 2012 wurde dann die heutige Band gegründet: Skolka. Der Name setzt sich aus den Musikstilen Ska und Polka zusammen. „Bob Marley und die amerikanische Ska-Punk-Band Mad Caddies haben uns inspiriert“, erzählt Trompeter Christoph Nadler. Getanzt werden soll zu ihren Liedern, daher die Polka, und auch auf den Dialektgesang einigte man sich schnell. „Das gab es damals noch kaum. Wir wollten uns einfach so ausdrücken können, wie wir es gewohnt sind. Im Englischen kommt das nicht so authentisch rüber“, so Nadler. Anfangs traten Skolka als Vorgruppe auf, etwa von Russkaja, La Brass Banda, Clara Luzia, Wanda oder Seiler und Speer. 2013 erschien ihr erstes Mini-Album „Gemma Gemma“, das gleich mal in die Top 40 der österreichischen Charts einstieg.

„Daunzboa“, also tanzbar auf Hochdeutsch, war das erste reguläre Album der Band, beim Spielberg Musikfestival, dem Donauinselfest und dem Nova Rock tourten sie damit und trafen mit ihren Texten den Spirit ihrer Generation. „Wenn die Gstriegelten wieder am Sudern san, machs dir chillig hier am Uferstrand“, singen sie etwa in „Leiwaund“. Gefühlig-entspannt geht es auch in „Roda Klee“ zu: „Wir ernähren uns von Liebe, Luft und Licht. Wir versumpern unten am See, schlafen ein im roten Klee.“

Sie können aber auch anders: Bei Liveauftritten forcieren Skolka vorrangig ihre Tanzbodenfeger, allesamt Eigenkompositionen: „Heit geht’s rund“, „Adrenalin“ oder „Auf geht’s“. „Die Nacht ist jung, jetzt gemmas an, es juckt in’d Fiaß, treibt di voran“, heißt es da zu schmissigen Beats des Oktetts. „Wir spielen ausschließlich auf analogen Instrumenten, das gehört zu unseren Markenzeichen“, sagt Nadler.

Neue Ideen. 2020 durchkreuzte Corona die Tourpläne, die meisten Konzerte wurden aufs nächste Jahr verschoben: Etwa die Burg Clam, das Nova Rock Festival, Freiklang auf der Ruine Falkenstein und natürlich die Auftritte im Ausland. Wie ging es der Band im Lockdown? „Am Anfang war es schon zach. Aber wir hatten seit Längerem geplant, neue Stücke zu schreiben, das war dann ein guter Anlass, um Ideen zu sammeln“, sagt Nadler. Sobald es wieder möglich war, trafen sie sich im Studio und probten miteinander. „Wir leben alle nicht von der Band, aber natürlich suchen wir Kanäle, um unsere Musik unter die Leute zu bringen, vor allem, da Liveauftritte momentan kaum möglich sind. Als Nachwuchskünstler ist es aber schwierig, eine größere Reichweite zu erlangen, die großen Radiostationen blocken da eher ab“, meint der Trompeter, der im Brotberuf in einer Musikschule unterrichtet.

Social-Media-Kanäle wie Facebook, Insta­gram oder YouTube spielen eine umso größere Rolle. „Das sind unsere Hauptkommunikationskanäle, um Konzerttermine zu promoten oder Einblicke ins Bandleben zu geben.“ Auch da nutzt hin und wieder ein Reichweitenverstärker. „Die Puls-4-Castingshow ,Ein Herz von Österreich‘ hat uns nach vorn katapultiert und viele Klicks auf YouTube gebracht.“

Apropos Auslandsauftritte – ist da der Dialekt kein Hindernis? „Wir spielen viel im süddeutschen Raum – Bayern ist ja immerhin so groß wie Österreich – oder in der Schweiz, etwa beim Alpenklang Festival. Aber wir haben auch in Kroatien oder Bratislava gespielt, die Musik verbindet, viele Songs versteht man auch ohne Sprache.“

Dass auch Anliegen von Frauen in der männerdominierten Band zum Ausdruck kommen, dafür sorgt Frontfrau Judith Frank. Etwa mit „He Madl“. „Steh auf, gspier di, lass die Maskn falln, feier di söbst“, heißt es da. Zukunftspläne hat die Band viele, die Coronalage macht die Planung schwer. Trotzdem: „Spielen, spielen, spielen“ lautet das Motto. e