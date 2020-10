Stahl Judenburg bekommt neuen Geschäftsführer

Thomas Krenn verlässt mit Jahresende Unternehmen und Konzern. Die Nachfolge wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Beim obersteirischen Edelstahlunternehmen Stahl Judenburg kommt es zu einem Führungswechsel. Geschäftsführer Thomas Krenn verlässt das Unternehmen mit Jahresende auf eigenen Wunsch, wie der 43-jährige Murtaler am Montag per Aussendung bekannt gab. Der Nachfolger soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Krenn war rund 15 Jahre in internationalen Spitzenpositionen des GMH-Konzerns, zu dem das obersteirische Traditionsunternehmen zählt, tätig. Dem Standort in Judenburg stand der studierte Betriebswirt seit 2015 vor. Im Jahr 2016 übernahm er weitere Vorstandspositionen innerhalb der GMH Gruppe und zeichnete als CEO verantwortlich für die GMH-Business Unit Stahlverarbeitung, zu der neben Judenburg drei weitere internationale Standorte des Konzerns zählen.

Die Stahl Judenburg ist Teil der international tätigen GMH-Gruppe und beschäftigt in Judenburg rund 450 Mitarbeiter, davon rund 30 Lehrlinge. Kerngeschäft ist mit einem rund 90-prozentigen Anteil die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Ende März hat der obersteirische Edelstahl-Spezialist Kurzarbeit angemeldet, aufgrund wieder steigender Auftragszahlen wurde sie nun aber nicht weiter verlängert.

(APA)