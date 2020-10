Der "Tatort" bekommt eine Briefmarke

(c) Bundesministerium der Finanzen

Die beliebteste Fernsehreihe im deutschsprachigen Raum wird Ende November 50 Jahre alt.

Die TV-Krimireihe "Tatort" hat scheinbar kein Ablaufdatum. 1970 startete sie - seitdem ist sie, mitsamt ihrer Stärken und Schwächen, nicht mehr vom Sendeplatz am Sonntagabend zur Primetime wegzudenken. Meistens schalten um die neun Millionen Menschen die Krimis ein - je nach Team und Sonntag.

Die Deutsche Post würdigt den "Tatort" zum 50-Jahr-Jubiläum mit einer Sondermarke: Ab dem 2. November werde es die 80 Cent-Briefmarke in den Filialen zu kaufen geben, teilte die Post mit. Darauf zu sehen: Das typische "Tatort"-Fadenkreuz aus dem Vorspann der Krimireihe, kombiniert mit dem bis in die 90er-Jahre üblichen Testbild der ARD. Die erste "Tatort"-Folge ("Taxi nach Leipzig") wurde im November 1970 ausgestrahlt.

Die Sondermarke gehört zur Reihe "Deutsche Fernsehlegenden", in der bisher unter anderem der "Beat Club", "Dinner for One" und "Das Millionenspiel" als Postwertzeichen erschienen.

(red./APA/dpa)