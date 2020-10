(c) imago images/Viennareport ((c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de)

Am Samstag war ein 30-jähriger Mann aus Ruanda ohne Maske in der U-Bahn-Station Westbahnhof von Securitys minutenlang auf den Boden gedrückt worden. Die Wiener Linien sichteten Videomaterial und sprechen von einem „korrekten Vorgehen“.

Ein Vorfall am Samstag in der U-Bahn-Station Westbahnhof sorgte für schwere Vorwürfe gegen die Wiener Linien: Drei Securitys sollen einen dunkelhäutigen Mann, der keine Maske trug, für sechs Minuten auf den Boden gedrückt haben. Die Überwachungskameras und die Bodycams wurden daraufhin ausgewertet. Am Montagnachmittag hieß es von den Wiener Linien, auf dem Videomaterial sei zu sehen, dass die Securitys „absolut richtig" gehandelt hätten.

Die Sicherheitsmitarbeiter seien auf den 30-Jährigen, der ohne Maske am Westbahnhof stand, zugegangen. Er habe sich geweigert, eine Maske aufzusetzen. „Es folgte ein Gespräch, das sechs Minuten gedauert hat und in dem die Kollegen ihn höflich darauf hingewiesen haben, dass er eine Maske aufsetzen muss“, so eine Sprecherin. Der Mann habe sich weiterhin geweigert die Station zu verlassen oder eine Makse aufzusetzen, er habe stattdessen den Mittelfinger gezeigt. Als ihn einer der Securitys am Ellbogen berührt hätte, um ihn aus der Station zu begleiten, soll der 30-Jährige ihn mit einem Kopfstoß attackiert haben. Daraufhin hätten die Sicherheitsmitarbeiter den Mann fixiert.

Von der Wiener Polizei hieß es, dass die Polizeibeamten am Samstag in der Station einen „Tumult“ wahrnahmen. Ein polizeiliches Einschreiten sei aber nicht notwendig gewesen. „Es lag aber definitiv niemand am Boden, alle Beteiligten standen“, so ein Polizeisprecher. „Beide Personen wiesen keine äußerlichen Verletzungen auf und verweigerten eine medizinische Behandlung.“

Alle Parteien seien bereits befragt worden. „Aufgrund der so gewonnenen Erkenntnisse entschieden die Beamten, vorläufig den Verdacht einer gegenseitigen Körperverletzung anzunehmen und stellten für eine entsprechende Anzeigenlegung die Identitäten der beiden Beschuldigten fest.“ Der angezeigte Mitarbeiter der Wiener Linien ist 30 Jahre alt und stammt aus Bosnien. „Beide Personen werden im Laufe der kommenden Wochen zur Beschuldigtenvernehmung geladen.“ Die Bodycams wurden von der Polizei zur Verwertung angefordert.

Die Geschäftsführerin der Wiener Linien, Alexandra Reinagl, wies bereits am Sonntag Rassismusvorwürfe zurück und sah ein korrektes Vorgehen. Zu einem körperlichen Einsatz komme es nur dann, wenn die Sicherheitsleute angegriffen würden und sich schützen müssten oder eine Person vor sich selbst geschützt werden müsse, so die Wiener-Linien-Geschäftsführerin.