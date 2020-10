Oberösterreich: Junge grüne Kandidaten bei Landtagswahl

In Oberösterreich verzichten Landtagsabgeordnete auf Kandidaturen - die Pools für die Erstellung der Landesliste wurden verjüngt.

Die Grünen Oberösterreich gehen mit einem verjüngten Team in die Landtagswahl 2021. Das zeigen die drei beim Wahlkonvent am Wochenende festgelegten Kandidatenpools. Aus diesen wird auf der Landesversammlung am 7. November die Landesliste gewählt. In Pool eins, aus dem die Listenplätze zwei bis sechs hinter Spitzenkandidat Stefan Kaineder kommen, sind die Studentin Anne-Sophie Bauer, die stellvertretenden Landessprecher, Dagmar Engl und Severin Mayr, Ines Vukajlovic und Rudolf Hemetsberger.

Damit sind auf den vorderen Listenplätzen mit Bauer, Landessprecherin der Grünen Jugend, und Vukajlovic, stellvertretende Leiterin der Integrationsstelle des Landes, zwei Frauen unter 30. Hemetsberger, 42 Jahre alt, ist noch bis Dezember Geschäftsführer der Grünen Salzburg. Das teilte die Partei am Montag mit.

Hirz verzichtet auf Kandidatur

Die 62-jährige Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz hingegen habe sich gezielt für Pool zwei - Listenplätze sieben bis zehn - beworben. Gar nicht mehr um einen Listenplatz werben Klubobmann Gottfried Hirz, 62 Jahre alt, sowie die Landtagsabgeordneten Maria Buchmayr, Ulrike Böker und Johanna Bors. Neben Schwarz kandidieren in Pool zwei Reinhard Ammer, Brigitte Huber-Reiter und Lukas Linemayr, in Pool drei - Listenplätze elf bis 14 - Bundesratsabgeordnete Claudia Hauschildt-Buschberger, Christine Schönmayr, Martin Schott und Michael Wöss - Höchstalter: 50.

Auf der Landesversammlung werde Platz für Platz die Reihung innerhalb der Pools von den Mitgliedern gewählt - natürlich unter Einhaltung der im Statut verankerten Parität. Ziel sei es, bei der Erstellung der Landesliste Aspekten wie fachliche Breite und Kompetenz sowie Stärken eines ausgewogenen Teams mehr Bedeutung zu geben, hieß es. Der Wahlkonvent setzt sich aus 25 Teilnehmern zusammen und wird aus Mitgliedern des grünen Landesvorstands und "einfachen" Mitgliedern der Grünen Oberösterreich beschickt.

