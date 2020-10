Alex Franz Zehetbauer: Im nächsten Leben lieber Oktopus

Alex Franz Zehetbauer ist Amerikaner und Österreicher zugleich und hat von seiner Oma Deutsch gelernt. In Wien zeigt er "AyH".

Alex Franz Zehetbauer. Das klingt nach einem waschechten Österreicher. Ist er auch, der Performer, Sänger, Schallchoreograf, Lärmspezialist, Wasserfreund und Aguaharista. Nur waschecht ist der Österreicher nicht, in seiner Schublade liegt ein blauer Pass, Alex Zehetbauer ist in New York geboren, als ältester Sohn eines aus Österreich eingewanderten Tischlers. Jetzt lebt er im Brut in Wien, wo er im Jänner die neue, gemeinsam mit dem Musiker Christian Schröder in vielen Proben entwickelte Soundperformance "AyH" zeigen wird.