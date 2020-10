Linzer Bürgermeister Luger negativ getestet

(c) FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM (FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM)

Der oberösterreichische SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder war positiv getestet worden.

Das Ergebnis des Covid-19-Tests vom Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ist negativ, teilte die Stadt Dienstagnachmittag in einer Aussendung mit. Am Montag hatte sich das Stadtoberhaupt freiwillig in Quarantäne begeben, nachdem ein enger politischer Mitarbeiter, der oberösterreichische Gesundheitssprecher Peter Binder, positiv getestet worden war. Luger zeigte sich erleichtert und nahm seine Amtsgeschäfte im Alten Rathaus wieder auf.

Vorigen Donnerstag habe Binder an der Landtagssitzung teilgenommen. Dort würden strenge Maßnahmen wie Mindestabstand und Maske gelten, hieß es.

Noch keine Mitteilung hatte hingegen die Parteichefin Landesrätin Birgit Gerstorfer bis Dienstagnachmittag erhalten. Da auch sie Kontakt mit Binder gehabt hatte, begab sie sich ebenfalls gestern freiwillig in Heimquarantäne und ließ vorsorglich einen Abstrich machen.