Belgrad: Hooligans zerstörten eine Comic-Ausstellung

Rechtsextreme Übergriffe gegen missliebige Kultur häufen sich in Serbien. Die Regierung in Belgrad scheint das zu dulden.

Auch die nur wenige hundert Meter entfernte Polizeistation konnte die schwarz gekleideten Schläger in Belgrad nicht abschrecken: Tränengas versprühend drangen vergangene Woche rund 15 maskierte Hooligans in die Galerie „Stara Kapetanija“ ein und rissen die Exponate der Comic-Ausstellung „Neues Zeitalter“ von den Wänden. Die zerstörte Werkschau mehrerer Zeichner war dem schwarzem Humor und den Underground-Comics im Kriegsjahrzehnt der 90er-Jahre gewidmet.

Eine 25 Jahre alte Zeichnung eines Babys mit Beil im Kopf (im grellen Stil der Hardcore-Punk-Graffiti, wie sie einst das Wiener „Flex“ zierten) hatte in Serbiens Web-Welten für ein wüstes Kesseltreiben und selbst Todesdrohungen gegen die als „Satanisten“ verunglimpften Comic-Zeichner gesorgt: Paradoxerweise war diese Zeichnung einer der wenigen Exponate, das die Zerstörungsaktion unbeschadet überstand.