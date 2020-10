Die ungeliebte Weltmacht China

Im Westen löst die chinesische Politik des jetzigen Regenten Xi Jinping Unverständnis und Entrüstung aus. Doch Außen- und Innensicht des Landes unterscheiden sich drastisch.

Anfang des Monats belegte eine globale Umfrage, was auch ohne wissenschaftliche Erkenntnisse längst offen zutage tritt: Chinas Ruf hat sich in der westlichen Welt nicht nur rapide verschlechtert, sondern in den meisten der untersuchten Länder einen historischen Tiefstand erreicht. Schuld daran trägt laut den Studienautoren des Pew Research Center vor allem Pekings miserabler Umgang mit der Coronakrise.



An diesem Beispiel lässt sich wohl am anschaulichsten illustrieren, wie krass sich die Wahrnehmung der Volksrepublik von außen und innen unterscheidet: Im Ausland wird China dafür verantwortlich gemacht, mit Intransparenz und Vertuschungsaktionen eine Pandemie verschleppt zu haben. Unter den 1,4 Milliarden Chinesen hingegen dominiert eine gegensätzliche Sichtweise: In kaum einem anderen Land der Welt hat die Regierung die Virusgefahr so effektiv gebannt.



Mehr noch: Die chinesische Wirtschaft brummt wieder: Das Reich der Mitte wird alles einzige aller großen Volkswirtschaften bis Ende des Jahres ein Wachstum verbuchen können.