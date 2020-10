Chinas Wirtschaft ist wieder auf Spur

(c) APA/AFP/NICOLAS ASFOURI (NICOLAS ASFOURI)

In der ersten Oktoberwoche generierte die Bevölkerung einen Umsatz von 59 Mrd. Euro, ein Viertel weniger als im Vorjahr.

Im dritten Jahresquartal wächst Chinas Ökonomie weiter an. Die Wirtschaft des Landes profitiert davon, dass das Infektionsrisiko seit Monaten eingedämmt ist.

Peking. In Pekings Innenstadt zeigt sich dieser Tage auf geradezu beeindruckende Weise die neue Normalität im Land: Dutzende Bagger und Kräne werken auf dem Gelände des alten Arbeiterstadions, um eine hochmoderne Fußballstätte für die Asienmeisterschaften im Jahr 2023 aus dem Boden zu stampfen. Nur einen Steinwurf entfernt strömen Kunden in den weltweit größten Adidas-Flagship-Store im Einkaufsviertel Sanlitun. Und mittendrin lärmt der Wochentagsverkehr in der 12-Millionen-Metropole wie eh und je: Lieferkuriere auf elektrischen Rollen schlängeln sich auf den Trottoir zwischen Menschenmengen durch, schwarze Limousinen stecken im Feierabendstau fest.