Trump fährt noch einmal das volle Programm

Der Präsident hält mehrere Kundgebungen pro Tag ab und verkleinert seinen Rückstand in den Umfragen ein wenig. Herausforderer Joe Biden gibt Rekordsummen für Werbespots aus und macht sich vergleichsweise rar.

Montag, ein Tag im Leben des Präsidenten: Frühstück im Trump International Hotel in Las Vegas, Abflug nach Phoenix in Arizona. Weiterreise ins abgelegene Städtchen Prescott, Wahlkampfauftritt zur Mittagszeit. Rückfahrt nach Phoenix, per Air Force One geht es weiter nach Tucson (ebenfalls Arizona). Großveranstaltung am Flughafen vor tausenden Fans. Heimreise nach Washington, Ankunft im Weißen Haus kurz vor Mitternacht.