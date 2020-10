Fivers Margareten: Urlaub nehmen für den Europacup

Tobias Wagner und Co. wollen auch in der Gruppenphase überraschen.

Erstmals seit zwölf Jahren ist Österreich durch die Fivers Margareten wieder in der Gruppenphase eines europäischen Bewerbs vertreten. Kreisläufer und Nationalspieler Tobias Wagner über die Besonderheit Europacup.

Was für im Europacup vertretene Fußballmannschaften undenkbar ist, ist für die Handballer der Fivers Margareten gelebte Realität. Erst am heutigen Spieltag erfolgt die Anreise zum Abenteuer in Polen, nach dem Flug gen Warschau geht es weitere zweieinhalb Stunden mit dem Bus nach Plock, wo die Wiener zu späterer Stunde (20.45 Uhr, live ORF Sport+) ihr erstes von zehn Spielen in der Gruppenphase der European League gegen den polnischen Topklub Wisla Plock absolvieren.