Anpfiff zur Champions League: 32 Teams, ein Pokal und viele Millionen

Salzburg erwartet der frühe Vergleich mit Titelverteidiger Bayern München. Von finanziellen Schwer- und Leichtgewichten, zukünftigen Stars und neuen Corona-Regeln in dieser Gruppenphase.

Favoriten, Außenseiter, Debüts: Was wird die neue Saison bringen?

Red Bull Salzburg erwartet schon in der Gruppenphase der ultimative Härtetest, denn Bayern München gilt bei den Buchmachern knapp vor oder gleichauf mit Manchester City als Titelfavorit. Für den erstmaligen Aufstieg wird der heimische Meister zwei Siege gegen Lok Moskau sowie Punkte gegen Bayern bzw. Atlético brauchen: Im Vorjahr schied mit Ajax sogar ein Team mit drei Siegen aus.

Von den üblichen Verdächtigen haben Liverpool, Real Madrid und Barcelona noch nicht zur Topform gefunden, für England und Spanien ist nach dem Vorjahresdebakel (kein Team im Halbfinale) Wiedergutmachung angesagt. Mit Rennes (FRA), Krasnodar (RUS) und Midtjylland (DEN) geben drei Klubs heuer ihr Debüt.

Reich und arm: Wie groß sind die Unterschiede in der Königsklasse?

Bayern München startet die Titelverteidigung mit dem nominell viertwertvollsten Kader (874,65 Mio. Euro, Quelle: transfermarkt). Die wertvollsten Spieler stehen bei Liverpool und Manchester City (je 1,08 Mrd. Euro) unter Vertrag. Die Profis von Österreichs Meister werden auf 144 Millionen Euro geschätzt. Über noch günstigere Kader verfügen Krasnodar (114,83), Dynamo Kiew (100,25), Olympiakos Piräus (96,3), Istanbul Başakşehir (86,15), Lok Moskau (84,25), Midtjylland (42,05) und Ferencvaros. Ungarns Champion, der nach 15 Jahren ein Comeback in der Königsklasse gibt, ist mit einem Kaderwert von 24,25 Millionen der krasseste Außenseiter.

Viele Millionen, ein Pokal: Was gibt es heuer zu gewinnen?

Das plakative Objekt der Begierde ist der Henkelpokal (in fünfter Version 73,5 cm hoch und 7,5 kg schwer), doch es geht vor allem um Geld: 1,95 Mrd. Euro schüttete die Uefa in der Vorsaison an Prämien (hinzu kommen Einnahmen aus Marktpool und TV-Rechten) aus, daran dürfte sich heuer nicht viel ändern, obgleich die Zahlen noch nicht vorliegen. Bei Salzburg ist bereits das Startgeld von 15,25 Millionen Euro mit fast einem Drittel des Budgets gleichzusetzen. Jeder Punkt in der Gruppenphase ist 900.000 Euro, das Achtelfinale 9,5 Millionen Euro wert. Der Einzug ins Endspiel bringt 15 Millionen Euro, der Sieg vergleichsweise „nur“ vier Millionen.

Men to watch: Wer könnte Messis und Ronaldos Spuren folgen?

Ein positiver Corona-Test von Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo lässt das „Gigantenduell“ mit Lionel Messi und Barcelona am 27. Oktober wackeln, in der Millionenliga aber tummeln sich genug andere Stars und neue Sternchen. Neben bereits etablierten Youngsters wie Erling Haaland (Dortmund), Ansu Fati (Barcelona) oder Alphonso Davies (Bayern) gehören Eduardo Camavinga (17, Rennes), Jude Bellingham (17, Dortmund), Boubacar Kamara (20, Marseille), Antony (20, Ajax) oder Tetê (20, Donezk) zu den heißesten Aktien.

Corona-Regeln: Was passiert bei positiven Tests und Absagen?

Um ein Corona-Chaos vorzubeugen hat die Uefa „spezifische Bedingungen“ erlassen. Teams benötigen mindestens 13 Spieler (ein Torhüter), Nachnominierungen sind möglich. Verhindern nationale Richtlinien die Anreise oder Austragung, ist an neutralen Orten zu spielen, andernfalls droht Strafverifizierung. Der Abschluss der Gruppenphase wurde hierfür bis 28. Jänner 2021 verlängert. Danach entscheidet gegebenenfalls das Uefa-Exekutivkomitee über den Aufstieg. Fans sind grundsätzlich für bis zu 30 Prozent der Stadienkapazität erlaubt, die Obergrenze obliegt jedoch lokalen Behörden.

Champions League, 1. Spieltag:

Dienstag (alle Einzelspiele auf Dazn sofern nicht anders angegeben):

Gruppe E: Chelsea – Sevilla, Rennes – Krasnodar (je 21 Uhr)

Gruppe F: St. Petersburg – Brügge (18.55), Lazio – Dortmund (21, live Sky)

Gruppe G: Dynamo Kiew – Juventus (18.55), Barcelona – Ferencvaros (21)

Gruppe H: Paris SG – Manchester United, Leipzig – Başakşehir (je 21).

Mittwoch:

Gruppe A: Salzburg – Lok Moskau (18.55 Uhr, live Sky), Bayern – Atlético (21)

Gruppe B: Real Madrid – Schachtar Donezk (18.55), Inter – Gladbach (21)

Gruppe C: Manchester City – Porto, Olympiakos – Marseille (je 21)

Gruppe D: Ajax – Liverpool, Midtjylland – Atalanta (je 21)