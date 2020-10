Der EU-Wiederaufbaufonds steckt in der Sackgasse

Die schwer erkämpfte Einigung der Staats- und Regierungschefs auf zusätzliche 750 Milliarden Euro für den Kampf gegen die Corona-Rezession ist noch immer nicht umgesetzt. Denn der Streit um die Rechtsstaatlichkeit entgleist.

Am 21. Juli ging, bildlich gesprochen, ein kollektiver Seufzer der Erleichterung durch das Europa-Gebäude in Brüssel, wo die 27 Staats- und Regierungschefs vier Tage lang debattiert, gestritten und ihre Gipfeltreffen mehrfach an den Rande des Abbruchs gebracht hatten. „Die Covid-19-Krise stellt Europa vor eine historische Herausforderung“, heißt es in den Schlussfolgerungen, auf die sie sich geeinigt hatten. „Außerordentliche Maßnahmen zur Stärkung des Aufschwungs und der Resilienz der Volkswirtschaften“ seien erforderlich.