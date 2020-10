„Liebe war es nie“ und „Zwei Leben“: Neue Filme erinnern an unfassbare reale Begebenheiten in Auschwitz und Mauthausen.

Ein SS-Mann verliebt sich in Auschwitz in eine KZ–Gefangene, und sie sich in ihn: Der Plot könnte in einem auf NS-Höllenkitsch spezialisierten Hollywoodhirn ausgebrütet worden sein. Doch der Dokumentarfilm „Liebe war es nie“ der israelischen Regisseurin Maya Sarfaty, der nun in heimische Kinos kommt, beruht auf einer wahren Geschichte – mit Wien-Bezug.