Briefing

Ruf nach Teststopp: Das großflächige Testen von asymptomatischen Personen vergeude wegen der zu hohen Zahl an falsch positiven Ergebnissen wertvolle Ressourcen, die beim Contact Tracing fehlten. Zudem würden die allermeisten Ansteckungen nachgewiesenermaßen von Infizierten mit Symptomen ausgehen. Mehr dazu [premium]

Schule im Schichtbetrieb: Man habe gelernt. Das sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Montag beim Auftritt der Regierung in einem Nebensatz. Gemeint hat er den Umgang mit Schulen. Im Frühjahr wurden die Bildungseinrichtungen als eine der Ersten geschlossen. Im Herbst soll das anders sein. Sowohl Kindergärten als auch Schulen sollen offen bleiben – „und das so lang wie irgendwie möglich“. Julia Neuhauser hat für Sie die drängendsten Fragen zusammengefasst: Mehr dazu [premium]

Drozda und der Ibiza-U-Ausschuss: Am ersten der insgesamt drei Ibiza-U-Ausschusstage in dieser Woche stehen am Dienstag wieder die Themen Glücksspiel und Privatanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) im Vordergrund. Am Mittwoch und Donnerstag geht es dann hauptsächlich um das Thema Parteispenden. Indes wurde bekannt, dass Thomas Drozda (SPÖ) von dem Video Kenntnis hatte. 2017 wurde es ihm für mehrere Millionen Euro angeboten, wie er einen Tag nach der Wien-Wahl bekanntgab. Mehr dazu [premium]

Das nächste US-Duell: Nach dem chaotischen ersten TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden werden die Regeln für ihr nächstes Zusammentreffen angepasst. Teilweise soll das Mikrofon eines Kandidaten stummgeschaltet werden während der andere spricht. Mehr dazu.

14 Tage bis zur US-Wahl: Seit Wochen warten die Amerikaner auf ein Konjunkturpaket. Donald Trump braucht Nancy Pelosi für einen Deal. Direktzahlungen unmittelbar vor der Wahl könnten dem Präsidenten zum Sieg verhelfen, schreibt unser Korrespondent Stefan Riecher in der heutigen Morning Post. Mehr dazu [premium].

Die Jugend pfeift auf Demokratie: Die bisher größte Datenanalyse zum Thema zeigt: Jüngere Generationen sind global immer unzufriedener mit der „besten Staatsform“. Begeistern lassen sie sich nur von Populisten. Mehr dazu [premium]

Der Morgenticker zur Nachlese: