Nach Scootern jetzt auch Leih-E-Bikes auf Wiens Straßen

Der Sharing-Abieter "Lime", der in Wien bereits mit Elektroscootern am Markt ist, bringt nun auch E-Bikes auf die Straße. 150 E-Gefährte sind ab sofort verfügbar, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Es handelt sich dabei um Räder von "Jump", jener Marke, die der Anbieter kürzlich vom US-Unternehmen Uber übernommen hat.

Die E-Bikes werden im Geschäftsgebiet in Wien verteilt, fixe Anmietstationen gibt es nicht. Die Freischaltung erfolgt mittels App. Die Elektrofahrräder erreichen laut Aussendung eine Geschwindigkeit von 25 km/h. Eine Fahrt schlägt mit 0,25 Cent pro Minute zu Buche.

Buchen über Lime und Uber

Anfang Mai war bekannt geworden, dass Uber unter Beteiligung und anderen Investoren 170 Millionen Dollar in Lime investiert hat. Im Zuge dessen hat Uber das Mikromobilitätsgeschäft abgegeben und Lime die gesamte Jump-Flotte in Europa übernommen.

Die roten E-Bikes und auch die weiß-grünen E-Scooter derzeit in der App von Lime gebucht werden. Es ist aber geplant, dass sie künftig auch über die Uber-App verfügbar sind.

Pendler als Zielgruppe

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie würden individuelle Fortbewegungsmittel boomen, heißt in einer Aussendung von Lime. Diese Chance wolle man nützen, um die Wiener zu motivieren, „ihr eigenes Auto stehen zu lassen" und „vor allem Pendlerinnen und Pendlern eine neue Mobilitätsalternative zu bieten“.

(APA/red.)