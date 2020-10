Tiroler FPÖ-Obmann will mehr Mitsprache für Länder in Bundespartei

Markus Abwerzger fordert nach dem Wien-Wahldesaster der Freiheitlichen eine größere Rolle für die Landesparteichefs - „zur Unterstützung“ der Bundesparteispitze.

Tirols FPÖ-Obmann, Markus Abwerzger, wartet vor der Bundesparteipräsidiums- und Parteileitungssitzung der Freiheitlichen am Mittwoch, bei der das Desaster bei der Wien-Wahl analysiert werden soll, mit einer innerparteilichen Forderung auf. Die FPÖ-Landesparteichefs sollten sich "mehr in die Bundespolitik einbringen", sagte Abwerzger. Dies gelte vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen und "zur Unterstützung" der Bundesparteispitze, so der Tiroler FPÖ-Chef.

Man verfüge jedenfalls über "viele gute Leute" in den blauen Reihen in den Ländern. Eine mögliche Personaldebatte bei den Gremiensitzungen werde es jedenfalls definitiv nicht geben, betonte Abwerzger. Das Wien-Ergebnis werde man zwar analysieren, die Lage der Wiener Partei stehe bei den Besprechungen der Bundes-Granden aber nicht im Vordergrund. Dafür sei das Präsidium das "falsche Gremium".

Vielmehr werde es um das weitere Vorgehen der Freiheitlichen in Sachen Coronapolitik gehen: "Wir sind die einzige coronakritische Fraktion. Wir werden beraten, wie wir das weiter vorantreiben". Es sei essenziell, in diesem Bereich eine "kantige und scharfe Oppositionspolitik" zu betreiben.

Landbauer lässt sich vertreten

Der niederösterreichische FPÖ-Chef, Udo Landbauer, wird am Mittwoch übrigens nicht an den Sitzungen der freiheitlichen Bundesgremien teilnehmen. Er ist wegen der Budgetsitzung des niederösterreichischen Landtages in St. Pölten verhindert. Äußern wollte sich Landbauer im Vorfeld des Bundesparteipräsidiums und der Bundesparteileitung nicht. Nach der Wien-Wahl hatte der - einst wegen des Liederbuch-Skandals vorübergehend aus der Politik geschiedene - Niederösterreicher herbe Kritik am Status quo seiner Partei geübt und Änderungen gefordert. Man könne "in der Gesamtheit nicht wie bisher weitermachen, das wird nicht funktionieren".

Die niederösterreichische Landesgruppe wird Landbauer zufolge in den FPÖ-Gremien durch Michael Schnedlitz vertreten sein. Der FPÖ-Generalsekretär ist nach wie vor auch niederösterreichischer Landesparteisekretär.

(APA)