Tiroler FPÖ-Obmann will mehr Mitsprache für Länder in Bundespartei

Markus Abwerzger fordert nach dem Wien-Wahldesaster der Freiheitlichen eine größere Rolle für die Landesparteichefs - „zur Unterstützung“ der Bundesparteispitze.

Tirols FPÖ-Obmann, Markus Abwerzger, wartet vor der Bundesparteipräsidiums- und Parteileitungssitzung der Freiheitlichen am Mittwoch, bei der das Desaster bei der Wien-Wahl analysiert werden soll, mit einer innerparteilichen Forderung auf. Die FPÖ-Landesparteichefs sollten sich "mehr in die Bundespolitik einbringen", sagte Abwerzger. Dies gelte vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen und "zur Unterstützung" der Bundesparteispitze, so der Tiroler FPÖ-Chef.

Man verfüge jedenfalls über "viele gute Leute" in den blauen Reihen in den Ländern. Eine mögliche Personaldebatte bei den Gremiensitzungen werde es jedenfalls definitiv nicht geben, betonte Abwerzger. Das Wien-Ergebnis werde man zwar analysieren, die Lage der Wiener Partei stehe bei den Besprechungen der Bundes-Granden aber nicht im Vordergrund. Dafür sei das Präsidium das "falsche Gremium".

Vielmehr werde es um das weitere Vorgehen der Freiheitlichen in Sachen Coronapolitik gehen: "Wir sind die einzige coronakritische Fraktion. Wir werden beraten, wie wir das weiter vorantreiben". Es sei essenziell, in diesem Bereich eine "kantige und scharfe Oppositionspolitik" zu betreiben.

(APA)