Herrschen unterschiedliche Regeln für die Regierungsmitglieder im Umgang mit dem Coronavirus? Vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit meint anlässlich der Infektion von Alexander Schallenberg: ja.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Vida, Roman Hebenstreit, will Privilegien der Regierung erkennen, weil die Minister nach der Positiv-Testung von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nicht in Quarantäne gegangen sind. Diese sind damit den Vorgaben der Gesundheitsbehörden gefolgt, da sie nicht als Kontaktpersonen 1 (K1) gelten.

Hebenstreit verfasste einen offenen Brief an die Regierung: "Ihr Verhalten ist dem Amt einer demokratisch gewählten Regierung unwürdig." Damit meint der Vida-Chef, dass die Minister daheim bleiben hätten sollen: "Wenn Regierungsmitglieder Kontakt zum positiv getesteten Außenminister hatten, dann ist das ganz offensichtlich egal. Alle machen einen Schnelltest und die Regierungswelt ist wieder in Ordnung." Damit zeigten die Minister, dass sie die von ihnen erlassenen Regeln selbst nicht ernst nehmen.

Gesundheitsbehörden stuften Minister nicht als K1 ein

Fakt ist jedoch, dass die Gesundheitsbehörden die Kontakte der anderen Regierungsmitglieder geprüft hatten - unter anderem hatte man sich mit Maske beim Ministerrat mit Schallenberg getroffen - und dabei entschieden hatten, dass es sich nicht um K1-Personen handelt. Damit war auch keine Quarantäne angezeigt.

Kontaktfälle hatte es bereits andere gegeben: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) waren jeweils bereits einmal schon zur Isolation verpflichtet worden. Sie hielten diese auch über die vorgegebene Zeit ein. Zuletzt gab es einen Fall bei einem engen Mitarbeiter von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) - Blümel arbeitet allerdings weiter, da er im kritischen Zeitraum keinen Kontakt mit dem betroffenen Mitarbeiter gehabt habe und negativ getestet worden sei, berichtete ein Sprecher am Montag. Bei einem Fall der Infektion eines engen Mitarbeiters von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Anfang Oktober habe Kurz ebenso wenig „engen Kontakt“ gehabt; auch er arbeitete weiter.

Schallenberg zeigt übrigens weiter keine Symptome und arbeitet von daheim aus, hieß es am Dienstag von seiner Sprecherin. Ihm gehe es vier Tage nach seinem positiven Test „sehr gut“. Auch die Testungen unter Schallenbergs Kontaktpersonen hätten allesamt ein negatives Ergebnis gebracht, hieß es von der Sprecherin weiter. Wie lange Schallenberg in Isolation bleiben muss und wann der nächste Coronatest bei ihm gemacht wird, war indes nach wie vor unklar. Schallenberg war im Zuge einer Routineuntersuchung positiv auf das Virus getestet worden.

(APA)