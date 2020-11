Der Aufstieg afrikanischer Kunst

Die Kunstwelt entdeckt die Diversität. Keine andere Sparte erlebt so einen Boom wie Kunst aus Afrika und der Diaspora.

„The Lemon Bathing Suit“ des in Ghana geborenen, in Wien lebenden Malers Amoako Boafo sollte bei der Phillips-Auktion in London im Februar Geschichte schreiben: Der Schätzwert von 30.000 bis 50.000 Pfund verelffachte sich dank eines Bietgefechts auf 550.000 Pfund. Es war das Auktions­debüt des Künstlers. Der Strabag-Artaward-2019-Gewinner war schon im Dezember auf der Art Basel Miami prominent vertreten. Die auf afrikanische Kunst spezialisierte Galeristin Mariane Ibrahim widmete ihm eine Soloshow. Die Bilder waren schon bei der Preview ausverkauft. Sein Erfolg litt auch unter der Coronapandemie nicht. Bei der ersten Onlineauktion von Phillips im Mai vervielfachte „Joy in Purple“ den Schätzwert von 70.000 Dollar auf 540.000 Dollar. Im August kaufte dann das Guggenheim Museum sein Werk „Joy Adenike“, wie seine Galeristin Ibrahim bekannt gab. Boafo reitet auf einer Welle der generell steigenden Nachfrage nach Arbeiten afrikanischer Künstler.