„Cafe del Mar“: DJ José Padilla ist gestorben

Mit seinen „Cafe del Mar“-Compilations wurde José Padilla bekannt. Der „Pate des Chillout“ ist mit 64 Jahren an Krebs gestorben.

„So I have to say goodbye“ heißt es in „Adios Ayer“, einem der erfolgreichsten Songs von José Padilla auf Youtube. Nun müssen sich Fans von dem DJ verabschieden: José Padilla ist am Sonntag im Alter von 64 Jahren an einer Darmkrebserkrankung gestorben. Das gab seine Familie auf Instagram bekannt. Das Café del Mar auf Ibiza nannte ihn in seinem Nachruf „den Paten des Chillout“: Er habe das Leben von Millionen Menschen berührt, heißt es auf der Twitter-Seite des Lokals.

Mit dem Café del Mar ist Padillas Name untrennbar verbunden: Er wurde dort 1994 Haus-DJ und prägte den entspannten Sound des legendären Lokals. Seine Mixtapes wurden als „Café Del Mar"-Compilations verkauft. Für die ersten sechs von den 23 Teilen der Reihe, die zwischen 1994 und 2017 erschienen, war Padilla verantwortlich. Vor allem die ersten Compilations – damals noch auf CD – verkauften sich millionenfach.

Padilla wurde 1955 in Barcelona geboren und war seit den frühen 1980ern als DJ aktiv. In dieser Zeit zog er nach Ibiza, wo er später auch in Clubs wie Pacha, Space oder Ku auflegte. Anfang des Jahres machte er seine Krebserkrankung öffentlich: Er bat um Spenden, um seine Lebenserhaltungskosten zu decken, da er aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr auftreten konnte.

