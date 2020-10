Barbara Sukowa: „Ich war nie eitel vor der Kamera“

Die deutsche Schauspielerin, die heuer 70 wurde, ist gerade im französischen Drama „Wir beide“ („Deux“) im Kino zu sehen. Mit der „Presse“ sprach sie über die Freiheit, nicht schön sein zu müssen, „zurechtgezupfte“ Gesichter, unangenehme Selfies und geheuchelte Toleranz.

Sie ist eine Grande Dame des Neuen Deutschen Films, spielte für Trotta, Schlöndorff und Fassbinder, reüssierte danach auch in den USA – und nicht zuletzt als Sängerin. Barbara Sukowa kann sich getrost als Ikone und Schauspiel-Urgestein bezeichnen (nicht, dass sie es nötig hätte). Derzeit ist sie an der Seite von Martine Chevallier im Drama „Wir beide“ („Deux“ im Original) zu sehen. Zwei Frauen, die sich seit Jahren lieben, hadern darin mit der Geheimhaltung ihrer Beziehung. Nach einem Schicksalsschlag wird beides auf eine harte Probe gestellt. Im Gespräch mit der „Presse“ erzählt Sukowa, warum sie vor der Kamera nie eitel war – und weshalb wir nicht so tolerant sind, wie wir glauben.



Die Presse: Sie sind dieses Jahr siebzig geworden. Gratulation!



Barbara Sukowa: Am Anfang kam mir das schon etwas seltsam vor. In den Büchern meiner Kindheit war der alte Mensch immer jemand, der saß und sich nicht rührte. Stock, Rentner, Schaukelstuhl: Diese Bilder musste ich aus meinem Kopf bekommen. Wobei ich sogar ein wenig bedauere, dass diese Vorstellung vom Alter in unserer Gesellschaft nicht mehr so präsent ist.





Warum?



Es hat auch seine Vorteile, wenn Menschen sitzen und zuhören können – und nicht immer nur herumpäsen (rheinländisch für „herumrennen“, Anm. d. Red.).