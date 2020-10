Eduard Lesjak, der Fädenzieher

Der rote Faden im künstlerisch-grafischen Leben von Eduard Lesjak ist die Nähmaschine. Und mit ihr schlägt er auch ganz neue gedankliche Verbindungen.

Es ist nicht so, als würde nicht ständig etwas den künstlerischen Alltag von Eduard Lesjak fluten. Ideen fluten da auf ihn ein. Von innen drinnen. Und auch die Oktober-sonne, von außen durch die Fenster in das ehemalige Atelier von Maria Lassnig in Klagenfurt. Dort hat er die letzten Tage verbracht, um an seinem aktuellen Projekt zu arbeiten. Eine Grafik zum Anlass "100Jahre Kärntner Volksabstimmung". "I gfrei mi - Sa veselim" heißt sie. Denn "Freude" ist das vordringlichste Gefühl, wenn Lesjak zumindest auf die letzten sieben Jahre einer hundertjährigen Geschichte schaut, in denen zwei Volksgruppen in Kärnten versucht haben, ihr Zusammenleben auszubalancieren. Jedes Stück der kleinen Auflage an Druckgrafiken individualisiert er, indem er sie mit Fäden und Farben durchzieht.



Und plötzlich flutete da noch etwas herein, wie Lesjak erzählt: Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Kunstinteressierten in Klagenfurt. Dort, wo Lesjak selbst 1961 geboren wurde. Grafisch hat er jede Dekade von hundert Jahren mit grauen oder schwarzen "Stäbchen" markiert, zusammen ergab das etwas, das fast wie der Barcode aussieht, den die Scanner an den Supermarktkassen lesen. Nur die Zahl "59" drängt sich visuell in den Vordergrund. Schließlich waren es 59 Prozent, die für den Verbleib der Abstimmungszone in Österreich stimmten. Und auch als biografisches Insert darf man es verstehen: Lesjak ist 59 Jahre alt. Und mehr als die Hälfte davon war es wohl ein Leben entlang von Fäden. Denn schon kurz nachdem er erwachsen gewesen war, verzahnte sich seine Biografie eng mit seinem späteren wichtigsten künstlerischen Werkzeug und Medium zugleich: der Nähmaschine.