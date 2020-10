Maos Poesie kann uns gestohlen bleiben

Mao Zedong (1893–1976) an seinem Schreibtisch. Chinas Diktator schrieb nicht nur politische Traktate wie das „Rote Buch“ („Mao-Bibel“), sondern auch Gedichte.

Millionen ist eine kalligrafische Schriftrolle von Mao Zedong wert, die dumme Diebe in Hongkong um nur 54 Euro verhökerten. Was aber taugen die Gedichte des Despoten? Und hat er sie überhaupt selbst verfasst?

So viel Dummheit gehört bestraft! Im September räumten drei Einbrecher eine Wohnung in Hongkong aus, die einem Philatelisten und Sammler von Revolutionskunst als Lager dient. Sie stahlen 24.000 Briefmarken und acht Pergamentrollen mit Kalligrafien. Welch fetten Fang sie da gemacht hatten, war ihnen nicht bewusst. Eine der Rollen verkauften sie später am Schwarzmarkt um umgerechnet 54 Euro.