Forscher sagen: Abstandhalten ist nicht genug

Strömungsmechaniker von der TU Wien warnen: Virushaltige Tröpfchen können länger in der Luft verweilen, als alte Modelle vorhergesagt haben.

Eine der tückischen Eigenschaften des Virus Sars-CoV-2 ist es, dass es sich offenbar in Aerosolen, also in einem Gas fein verteilten Tröpfchen, gut hält. Das bringt mit sich, dass zu den gängigen Übertragungswegen von Viren – Schmierinfektion und Tröpfcheninfektion im engeren Sinn, also vor allem direkt über Ausgehustetes und Ausgeniestes – ein dritter, schwerer fassbarer Weg kommt: Infektion über Aerosole.