Plädoyer für Eigenverantwortung: Mit Kreuzbandriss auf der Judo-Matte

Mit 40 Jahren vertraut Sabrina Filzmoser sich selbst mehr als jeder Regel. Über Corona-Lehren und die Erfahrung mit gerissenem Kreuzband zu kämpfen.

Wien. Staatsmeistertitel hat Sabrina Filzmoser im Laufe ihrer langen Judo-Karriere viele gesammelt, der jüngste am vergangenen Wochenende aber war ein besonderer – für Außenstehende ein schier unglaublicher. Nur 52 Tage nach einem Kreuzbandriss triumphierte die 40-Jährige in Oberwart in der Klasse bis 57 kg. „Das mag abgehoben klingen: Aber die Verletzung ist passiert, und ich habe am nächsten Tag damit angefangen, darauf hinzuarbeiten, dass es wieder ein gesundes Knie gibt“, erklärt die Oberösterreicherin. Eine Operation und damit ein monatelanger Ausfall kamen für sie nicht infrage, schon allein wegen der Olympischen Spiele 2021 in Tokio.